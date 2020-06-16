В Калуге рассказали, как обезопасят избирательные участки в день голосования по поправкам в Конституцию

В среду, 1 июля, в день голосования по поправкам в Конституцию России, в Калуге будут работать 156 избирательных участков. Три из них откроют в местах временного пребывания - в Калужской областной больнице, следственном изоляторе №1 на улице Николо-Козинской и в Народном доме. В Народном доме смогут выразить свое отношение к поправкам люди, которые не зарегистрированы в Калуге. Тех, кто по каким-либо причинам не сможет прийти на избирательный участок, будут голосовать дома.

- Ему будет оставлен сейф-пакет, он расписывается, ставит отметку в бюллетене и отдает запакованный сейф-пакет члену участковой комиссии, - рассказала 15 июня на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям начальник управления по работе с населением на территориях города Калуги Инга ГРИБАНСКАЯ.

Также стало известно, какие меры безопасности из-за пандемии коронавируса будут приняты на избирательных участках. Члены комиссии получит маски, защитные экраны, перчатки, антисептические салфетки. Защитные экраны установят и на столах, за которыми они будут работать. Отметки в бюллетенях участники голосования будут делать одноразовыми ручками. Ими участковые комиссии тоже будут обеспечены.

Кроме того, каждый избирательный участок получит дезинфицирующую жидкость для обработки помещений, санитайзеры, сигнальную ленту и дезинфицирующие коврики. Об эти коврики избиратели будут вытирать ноги, входя на избирательный участок и покидая его.