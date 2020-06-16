В Калуге скончался ветеран войны

В Калуге на 96 году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Петр Степанович ЖАРКОВ. В понедельник, 15 июня, об этом сообщила городская управа.

Петр Степанович родился 14 февраля 1924 года в Грозном. В 1943 году воевал на Волховском фронте. Затем его перебросили на Север в 7-ю армию. В 1944 году воевал под Мурманском, освобождая Советское Заполярье и Северную Норвегию. Войну он закончил на острове Рюген на севере Германии. После войны окончил Военную Академию связи и много лет отдал службе в Советской Армии. Вышел в отставку в звании полковника. Имел много правительственных и юбилейных наград.

Месяц назад городская администрация рассказывала, что в Калуге остаётся около 300 фронтовиков.