Фотосюжет: калужане возвращаются на улицы

В Калуге частично отменили ограничения, введённые из-за эпидемии коронавируса.

Открываются магазины, салоны красоты, улучшается движение общественного транспорта, открылись парки и скверы. Несмотря на дождливое и временами прохладное начала лета, в погожие дни люди возвращаются к прогулкам и отдыху в излюбленных местах. Так, в городском парке хоть и не такая движуха, как в предыдущие годы, но посетителей довольно много.

Мамы со своими чадами развлекаются на открытых детских площадках, у фонтанов, на смотровой площадке. Любители «тихой охоты» могут даже на супчик собрать свинушек и шампиньонов.

Временами тишину парка нарушают газонокосилки: как в самом парке, так и на его склоне.

В сквере Ленина тоже оживлённо. Дети крутятся у фонтана, катаются на самокатах, кормят и гоняют голубей. А в жаркие дни вместе с родителями лакомятся мороженым.

Синоптики прогнозируют тёплую и устойчивую погоду на середину лета.