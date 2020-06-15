Владислав Шапша поручил министрам контролировать сроки строительства важных объектов

В понедельник, 15 июня, на заседании правительства глава Калужской области Владислав ШАПША поинтересовался вопросом строительства крытого футбольного манежа. Его возведут в рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни».

Торги по объекту должны были состояться ещё в марте.

Как пояснил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Егор ВИРКОВ, задержка была связана с прохождением государственной экспертизы, но ситуация находится на контроле. Торги должны состояться на следующей неделе.

Владислав Шапша поручил министерству принять все меры, чтобы сроки строительства объекта не были сорваны.

— Мы особое внимание уделяем реализации национальных проектов, обсуждаем их на заседаниях правительства, - отметил Владислав Шапша. - Всегда следует держать на контроле сроки строительства тех объектов, которые за вами закреплены. Будьте готовы за них ответить.