В Калуге размыло склон Березуйского оврага

Субботний ливень в Калуге вспучил плитку на улице Марата и размыл склон и без того осыпающегося Березуйского оврага. Напомним, что год назад склон оврага укрепили строительным мусором. Теперь же власти заявляют, что весь мусор будет вывезен .

- Обнаружилось, что ливневые осадки вызвали оползание грунта, поскольку в прошлом году склон был отсыпан грунтом с использованием строительного мусора. Мусор будет убран, - написал на своей странице «ВКонтакте» врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ.



- Для предотвращения дальнейшего размывания склона Березуйского оврага решил «перехватить» ливневые стоки – здесь параллельно улице Марата проходит коллектор ливневой канализации, поэтому можно будет собрать в него все стоки, установив дополнительные ливнеприемные решётки и направив стоки в коллектор.

