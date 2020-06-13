В Калуге открыли мемориальную доску в честь архитектора Никитина

В пятницу, 12 июня, в Калуге открыли мемориальную доску в честь архитектора Петра Никитина. Появилась она на улице поэта Никитина.

- Благодаря мастерству этого великого зодчего мы можем любоваться нашей архитектурой: Присутственные места, Каменный мост, главное народное училище - корпус КГУ им. К.Э. Циолковского, - написал на своей странице в соцсетях врио городского головы Дмитрий Денисов. - Дата открытия тоже неслучайна - Пётр Никитин был создателем архитектурного ансамбля центра Калуги и регулярного плана, по которому застраивался город. Памятную доску открыли накануне годовщины официального принятия плана. Это произошло 13 июня 1778 года.

На открытии присутствовал краевед Юрий Юрьев, который ранее предлагал переименовать улицу Никитина в улицу Никитина, но его идею не поддержали.