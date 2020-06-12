Окно новостройки возмутило калужских краеведов

Как мы рассказывали, рядом с Калужским объединённым музеем-заповедником (его по старой памяти продолжают называть краеведческим) построили четырёхэтажный дом. Само строительство здания рядом с памятниками архитектуры вызывало много нареканий.

Теперь краеведы обеспокоены обликом новостройки.

- Проект фасада данного дома прошёл общественное обсуждение, государственную историко-культурную экспертизу и рассматривался на архитектурном совете Калуги. Несмотря на это, на сегодняшний день одно из окон восточного фасада дома было значительно расширено, что может привести к изменению всего облика дома, - сообщается на официальной странице «ВКонтакте» Калужского объединённого музея-заповедника.

Руководство музея написало обращения в управление по охране объектов культурного наследия Калужской области и городскую управу Калуги с просьбой выяснить, насколько законно такое новшество.

