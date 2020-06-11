Председатель Заксобрания Калужской области подвёл итоги пятилетней работы депутатов

В четверг, 11 июня, в Калуге прошло девятое заключительное заседание двенадцатой сессии Законодательного Собрания Калужской области. Депутаты шестого созыва приняли ряд важных решений.

Память о погибших при защите Отечества

Был принят закон, внесенный фракцией «Единая Россия». Документом дополняются существующие основные формы увековечения памяти погибших при защите Отечества и проведения поисковой работы на территории региона.

В частности, к ним предлагается отнести публикацию материалов о погибших при защите Отечества не только в СМИ, но и в интернете.

Внесены на заседании изменения и в закон «О почетных званиях Калужской области «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести», «Рубеж воинской доблести».

Теперь в случае присвоения почетного звания Калужской области «Рубеж воинской доблести» населенным пунктам более чем в двух третях поселений района, стела с изображением герба муниципального района и текстом закона Калужской области будет устанавливаться в районном центре.

Миллиардный профицит

Депутаты приняли закон об исполнении областного бюджета за 2019 год. Ранее он прошел процедуру публичных слушаний.

Напомним, доходы региональной казны в прошлом году составили 69 млрд 217 млн рублей. Расходы - 68 млрд 38 млн рублей. Это на 6 млрд 98 млн рублей, или на 10%, больше 2018 года. На финансирование расходов социального характера направлено 37 млрд 767 млн рублей, что составляет 56% от общего объема расходов.

Значительные средства направлены на социальную поддержку льготных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг – 1 млрд 794 млн рублей. Данные льготы получили 199 тысяч граждан или каждый пятый житель Калужской области. На социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направлено 630 млн рублей. Этими мерами поддержки воспользовались более 6 тысяч человек. Кроме того, для детей-сирот приобретена 131 квартира на сумму 195 млн. рублей. Более 44 тысяч граждан получили различные виды пособий и компенсаций на детей. На эти цели направлен 1 млрд 459 млн рублей. На выплаты при рождении детей и материнский капитал направлен 1 млрд 428 млн рублей.

В целом по итогам исполнения областного бюджета за 2019 год сложился профицит в объеме 1 млрд. 179 млн. рублей.

- Бюджет исполнен в полной мере, - отметил, комментируя данный закон, председатель Законодательного Собрания Виктор БАБУРИН. - Он направлен на решение большинства социальных вопросов. Приятно принимать такой проект закона. Сейчас ситуация из-за коронавируса поменялась, но не настолько, чтобы область не справилась с теми задачами, которые стоят. Главное, чтобы не изменилось отношение к людям и поддержка людей.

Борьба с «рюмочными» продолжается

Также калужские депутаты приняли закон, внесенный главой региона Владиславом Шапшой. Вопрос изначально не значился в повестке, но был оперативно проработан в комитетах до заседания сессии.

Документ предусматривает запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее 50 квадратных метров.

Право устанавливать такие ограничения предоставлено субъектам недавно принятым федеральным законом. Учитывая многочисленные обращения и жалобы граждан на деятельность в ночное время различных закусочных, баров и «рюмочных», Калужская область оперативно воспользовалась своим правом.

Закон вступит в силу через 30 дней после его официального опубликования.

Помощь экономике

Калужская область просит федеральных законодателей оставить право на предоставление инвесторам налоговых льгот. Депутаты Законодательного Собрания 11 июня поддержали инициативу, внесенную главой региона Владиславом Шапшой.

Адресовать ее планируется в нижнюю палату федерального парламента.

Федеральных законодателей попросят сохранить право на понижение ставки налога на прибыль организаций, подлежащей зачислению в бюджеты субъектов, для регионов-доноров после 1 января 2023 года.

Отмечалось, что на местах с 1 января 2023 года право на понижение этой ставки сохранится исключительно для резидентов особых экономических зон и территорий опережающего развития, а также участников региональных инвестиционных проектов и федеральных специальных инвестиционных контрактов. Остальные же категории инвесторов в 2023 году этой льготы лишатся.

При этом она является эффективным инструментом стимулирования притока инвестиций и действенной мерой государственной поддержки ключевых отраслей региональной экономики.

К примеру, в Калужской области почти четверть организаций, созданных за период с 2009 по 2019 годы, воспользовалась этой преференцией.

Еще одна инициатива Владислава Шапши, поддержанная на заседании, предусматривает расширение категории получателей региональной меры поддержки самозанятых граждан в виде возврата налога на профессиональный доход, уплаченного ими в 1 квартале 2020 года. Воспользоваться этой помощью теперь смогут не только физические лица, но и индивидуальные предприниматели.

Выборы назначены

В четверг стало известно и о назначении даты выборов губернатора Калужской области и депутатов Заксобрания нового созыва.

Они пройдут в единый день голосования - 13 сентября 2020 года.

Итоги пятилетней работы

В конце заседания председатель Заксобрания Калужской области Виктор Бабурин подвёл итоги работы шестого созыва депутатов.

Он подчеркнул, что прошедшие пять лет были непростыми. При этом регион уверенно развивался благодаря, в том числе, и региональному законодательству. За время работы созыва принято 602 областных закона, 1155 постановлений.

Председатель отметил, что приоритетным на протяжении пяти лет был социальный блок вопросов. Областной бюджет сохранял социальную направленность. На финансирование этой сферы предусматривалось почти 60% от общего объема расходов.

С 2015 по 2020 годы доходы и расходы областного бюджета увеличились в 1,5 раза.

- Конечно, пандемия внесет свои коррективы в бюджетный процесс, но запас прочности есть, и я уверен, что регион преодолеет все экономические трудности, - сказал Виктор Бабурин.

Немало, по словам председателя, сделано в части поддержки семей с детьми, многодетных и малообеспеченных граждан, ветеранов, детей-сирот.

Решался вопрос обеспечения инфраструктурой земельных участков многодетных семей. Действуют законы, устанавливающие меры поддержки инвалидам, гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании, спортсменам и тренерам, донорам крови, ветеранам труда, участникам боевых действий, молодым специалистам.

Разработанные проекты федеральных законов касались улучшения инвестиционной привлекательности моногородов, совершенствования системы налогообложения в сфере недропользования, деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса, ЖКХ, обеспечения безопасности пассажиров с детьми в такси и других сфер. Часть из них стала федеральными законами, часть послужила основанием для внесения изменений в федеральное законодательство, некоторые еще находятся в работе.

- Все злободневные темы находились и находятся в поле зрения депутатов Законодательного Собрания. Одна из них – организация питания учащихся в школах и детских оздоровительных лагерях области, - добавил Виктор Бабурин.

Отдельно председатель поблагодарил комитеты и комиссии Законодательного Собрания, а также их председателей.

- Там всегда было конструктивное обсуждение, - отметил он.

Особо он отметил тесное взаимодействие с представительными органами муниципальных образований:

- Мы считаем себя единой командой, в составе 2500 действующих депутатов, которая направляла усилия на развитие области и сохранение стабильности. В течение всего периода мы проводили семинары-совещания, где не только могли посмотреть друг другу в глаза, но и обсуждали темы, волнующие жителей. Это и водоснабжение, и землепользование, ремонт дорог, оформление неучтенных объектов недвижимости и многое другое.

В завершении отчета Виктор Бабурин подчеркнул, что безусловным приоритетом депутатов была и останется работа над проблемами, которые волнуют жителей региона.

- Благодарю вас за эффективную работу, ваше неравнодушие и ответственность! Хочу сказать вам всем большое человеческое спасибо! - сказал он.