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В Калужской области поддержат индивидуальных предпринимателей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.06.2020 12:32 2 503
В Калужской области поддержат индивидуальных предпринимателей

Ситуацию с предоставлением дополнительных мер поддержки жителям Калужской области обсудили вечером 9 июня на заседании оперативного штаба.

Речь, в частности, шла о результатах рассмотрения обращений граждан, имеющих право на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет, направляемых через Единый портал госуслуг (ЕПГУ). По словам министра труда и социальной защиты области Павла Коновалова, по состоянию на 9 июня назначено 1 543 выплаты для почти 2 тысяч детей. Общая сумма выплат достигла 22,8 миллиона рублей.

В ходе анализа положения дел на региональном рынке труда отмечалось, что по состоянию на 9 июня уровень зарегистрированной безработицы в области составляет 1,94%. В соответствии с требованием законодательства пособие по безработице в максимальном размере 12 130 рублей назначено 3 244 гражданам. В том числе 1 681 гражданин получил увеличенное пособие в связи с имеющимися несовершеннолетними детьми.

Врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША также отметил необходимость поддержки предпринимателей, прекративших свою деятельность в условиях введения ограничительных мер, и имеющих право на получение максимального пособия по безработице. Накануне по итогам совещания о ситуации на рынке труда президент Владимир Путин поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице для закрывших дело индивидуальных предпринимателей.

Глава региона назвал такое решение очень важным.

- Эта категория людей выпала из центра внимания. Необходимо довести до конца принятое решение, оповестить людей о такой возможности и произвести все выплаты, которые им положены, -  потребовал Владислав Шапша.

 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.06.2020 12:32 2 503
Тэги: область
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