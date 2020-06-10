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В Калужской области школьники бесплатно отдохнут в 11 лагерях

Елена Французова
Опубликовано: 10.06.2020 12:12 0 524
В Калужской области школьники бесплатно отдохнут в 11 лагерях

В Калужской области дети в этом году смогут отдохнуть только на территории нашего региона, сообщило 10 июня региональное министерство образования.

Для них будут работать 11 загородных оздоровительных лагерей и 264 лагеря с дневным пребыванием детей на базе школ.

- Смены продолжительностью 21 день будут организованы для санаторного отдыха, отдыха воспитанников интернатных учреждений, а также для спортивных сборов воспитанников спортивных школ в санаториях «Сигнал» и «Звёздный», лагерях «Чайка», «Смена», «Ласточка», - пояснили в министерстве. - 21 день будут продолжаться смены и в лагерях с дневным пребыванием на базе школ и в стационарных лагерях с подвозом детей, - рассказали в министерстве.

Чтобы отдохнуть смогло как можно больше детей, в лагерях «Сокол», «Галактика», «Белка» «Звёздный», «Вятичи» и «Воробьево» смены продлятся 14 дней.

Летний отдых для всех детей будет бесплатным. Однако воспользоваться им смогут не все дети.

- В первую очередь путёвки будут предоставлены детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям медицинских работников, работающих в усиленном режиме и оказывающих помощь гражданам, у которых была выявлена новая коронавирусная инфекция, детям, родители которых потеряли работу в период пандемии коронавирусной инфекции, детям социальных работников и работников интернатных учреждений, работающих вахтовым методом, детям педагогических работников, занятых в школе на проведении ЕГЭ и организации каникулярного отдыха, - отмечают в министерстве образования.

Как рассказала начальник управления образования Калуги Ольга Лыткина, в областной столице детские лагеря и школьные площадки будут организованы на базе 16 учреждений. Если в прошлом году в Калуге 3700 ребят провели лето в пришкольных лагерях, то в этом году изъявили желание отправить туда своих детей лишь 1100 родителей.

Елена Французова
Опубликовано: 10.06.2020 12:12 0 524
Тэги: область дети
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