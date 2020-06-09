В Калуге должнику-алиментщику грозит 50 часов обязательных работ

39-летний калужанин должен был выплачивать алименты своим сыновьям от разных браков. Детям на данный момент 11 и 13 лет. Накопив долги по 300 тысяч рублей каждому ребенку, он был временно ограничен судебными приставами в праве управлять автомобилем, сообщает пресс-служба УФССП по Калужской области.

Однако этот запрет мужчина проигнорировал. И вскоре его машина была остановлена на одной из улиц областного центра. На нарушителя составили протокол. Теперь, согласно закону, к нему будут применены более суровые меры. Мужчине грозит до 50 часов обязательных работ или полноценное лишение водительских прав на срок до года.