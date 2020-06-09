Как калужане носили губернатора на руках

В течение 11 лет калужским губернатором был действительный тайный советник Иван Егорович Шевич.

Родился Иван Егорович 4 апреля 1838 года в семье полковника Егора Ивановича Шевича (племянника шефа жандармов Александра Христофоровича Бенкендорфа) и фрейлины Лидии Дмитриевны Блудовой. Семья была небедная, владела имениями в Московской и Самарской губерниях.

Окончив Императорский Санкт-­Петербургский университет, Иван состоял на службе в Государственной канцелярии, потом был пожалован в камер-­юнкеры. Карьера складывалась удачно. Шевич стал членом Минского губернского присутствия по крестьянским делам, служил в Министерстве внутренних дел — ​начальником 4-го отделения Департамента исполнительной полиции. В 1868 году состоял в комиссии при Министерстве по делам раскола. А уже через год занимал пост воронежского вице-­губернатора.

10 декабря 1871 года Шевича назначили калужским губернатором. Это был хорошо образованный, талантливый организатор и политик. «Дородного вида, с окладистой бородой и умным проницательным взглядом», — описывали его внешность современники.

Женат Иван Егорович был на дочери действительного статского советника Марии Адольфовне Струве. У них было две дочери: Клеопатра и Лидия — и сын Георгий.

Железная дорога вытеснила судоходство

Главным событием Калуги в губернаторство Шевича стало открытие движения по Сызрано-­Вяземской железной дороге, соединившей Калугу с Тулой и Вязьмой. От станции «Калуга» была проведена дополнительная ветвь к Оке протяжённостью 8 вёрст, но она оставалась без работы, и со временем её разобрали. Планировалось, что по железной дороге будет проходить до 11 млн. пудов грузов в год. Но в начале 80-х годов из губернии отправляли только около 3 млн. пудов груза, в основном лес и дрова.

В своей книге «Калуга и калужане» краевед Олег Мосин приводит интересные факты о Шевиче и времени его губернаторства. Он пишет, что железная дорога вместе с обмелением реки совсем подорвала водяное движение грузов по Оке. В первой половине XIX века, когда ширина реки в черте города составляла 100–150 саженей, в Калугу приходило такое количество барок, что они занимали оба берега на три версты. Причём ценность отправленных с речной пристани товаров за 10 лет достигла 3 миллионов 500 тысяч руб­лей серебром, а прибывших — ​15 миллионов руб­лей. Однако со временем судоходство уменьшалось из-­за пересыхания Оки. Если в 1873 году в Калуге разгрузилось 200 судов с грузом на миллион руб­лей серебром, то в 1882 году на местную пристань пришло лишь 70 судов с грузами на 302 тысячи руб­лей.

Построил новый театр

В годы правления Шевича в Калуге работали 103 завода и фабрики, на которых числилось 1470 рабочих. Они производили товаров на сумму 690 тысяч руб­лей в год. Процветало кожевенное дело купцов Грибановых, Коробковых, Посникова, Перекалина и Кадминой, рогожное производство купцов Фалеева, Вереи­тинова и Машошина (7 фабрик с производством на 56 тысяч руб­лей), щетинное — ​купцов Золотарёвых и Борисовых (два их завода производили щетину на 60 тысяч руб­лей в год). Кроме того, в Калуге работали два чугунолитейных завода, которые давали чугуна на 35 тысяч руб­лей. Ещё было 5 меховых, 6 маслобойных и 22 верёвочных производства. Всего же в 1880 году в губернии действовали 815 фабрик и заводов, давая городской казне до 12 миллионов руб­лей серебром, работало 12 коммерческих банков.

Активно развивалось телеграфное сообщение. Открылись телеграфные станции в Тарусе, Козельске, Сухиничах, Мещовске, Жиздре, Мосальске, Малоярославце и Боровске. В 1874 году в губернии появился первый водопровод, но не в Калуге, а в Козельске.

Шевич выделил 6 тысяч руб­лей золотом на новое здание театра. Старый сгорел в 1851 году. Его построили на Сенной площади (ныне площадь Мира), торжественное открытие состоялось 16 сентября 1875 года. В 1876 году здесь была поставлена комедия Сухово-­Кобылина «Смерть Тарелкина», которую цензура долго не пропускала на театральную сцену. Калуга опередила даже Санкт-­Петербург, где эту пьесу инсценировали только в 1900 году.

Шевич собирал архео­логические экспонаты для будущего краеведческого губернского музея. Он обратился к жителям: «Калужский губернатор покорнейше просит всех, кому представился случай, либо самим открыть какие бы то ни было остатки древности, как-­то: каменные орудия, костяные, глиняные или металлические изделия, надписи, монеты, кости допотопных животных, черепа человеческие,.. либо узнать о находке таких вещей другими, тотчас же извещать губернский статистический комитет или ближайшее полицейское начальство». В обращении к приходским священникам и сельским учителям губернатор просил тщательно записывать и сообщать сведения о расположении древних курганов и городищ, записывать легенды и предания, бывшие названия сёл и деревень, собирать старые рукописи, делать описания старинных монет.

Образованных женщин было мало

Большое внимание Иван Егорович уделял образованию. В 1879 году в Калуге открыли женское епархиальное училище, в котором математику и физику преподавал К.Э. Циолковский. В 1784 году открылись Главные железнодорожные мастерские, а тремя годами позже — ​первое профессиональное техническо-­железнодорожное училище. Всего же в губернии в1879 году было 411 учебных заведений, из них 405 светских и 6 духовных, в которых обучалось 22,5 тысячи учащихся, причём обучающихся женского пола было в те времена в 4 раза меньше, чем мужского.

Закатили прощальные обеды

Руководил Калужской губернией Шевич до 19 ноября 1882 года и затем был назначен губернатором Лифляндии. Калужане не хотели с ним расставаться. В городе устроили традиционные прощальные обеды, произносили речи, газеты писали, что виновника «носили на руках по зале». В благодарность за деятельность в губернии, за «спокойствие и благоденствие» её жителей 28 апреля 1883 года Ивану Егоровичу было присвоено звание почётного гражданина сразу пяти городов: Калуги, Жиздры, Мосальска, Мещовска и Сухиничей. А Козельской городской Думе даже разрешили навсегда оставить в её зале портрет бывшего губернатора.

2 января 1883 года Шевич убыл в Лифляндскую губернию, где прослужил до 1885 года. Потом был назначен сенатором, а затем — членом Государственного Совета. Умер Иван Егорович 22 февраля 1912 года.

Эта статья была опубликована в №23 газеты «Калужский перекрёсток» от 03.06.2020.