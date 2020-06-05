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Эксперт назвал шаги по улучшению ситуации в области здравоохранения, сделанные Владиславом Шапшой

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.06.2020 16:09 10 322
Эксперт назвал шаги по улучшению ситуации в области здравоохранения, сделанные Владиславом Шапшой

На прошлой неделе исполнилось ровно 100 дней с момента назначения Владислава Шапши врио губернатора Калужской области. Во всем мире эта дата считается рубежом, когда традиционно подводятся первые итоги работы. И эксперты положительно оценивают его деятельность во главе нашего региона.

И.о. заведующего кафедрой внутренних болезней КГУ им. К.Э. Циолковского, кандидат медицинских наук Олег ПОПОВ отмечает, что здравоохранение Калужской области находится в сложном положении. Прежде всего, в связи с дефицитом квалифицированных медицинских работников всех уровней, разобщенностью функциональных структурных единиц, невысокой исполнительской дисциплиной руководителей среднего и первичного звеньев на фоне хронических проблем с недостаточностью финансирования медицинских учреждений со времен разрушения Советского Союза.

- В определенной степени система здравоохранения в регионе запаздывала в сравнении с быстро растущей экономикой, системой социального обеспечения, другими значимыми для области отраслями жизнедеятельности, - рассказал эксперт. - Это в значительной степени предопределило серьезные системные проблемы, необходимость срочного разрешения которых усугубилась в связи с развивающейся пандемией новой коронавирусной инфекции.

И.о. заведующий кафедрой внутренних болезней КГУ подчёркивает, что под личным контролем Владислава Шапши, и.о. министра здравоохранения Калужской области Алана Цкаева и его коллегами – главными врачами ведущих больниц области были подготовлены и дооборудованы 19 медицинских стационаров, скоординирована маршрутизация заболевших в соответствии с наличием свободных, в том числе реанимационных коек, что позволило избежать развития ситуации, которая имела место в нескольких регионах, когда время ожидания бригад скорой медицинской помощи с пациентами перед приемными отделениями могло составлять несколько часов.

- Медики области видят реальные изменения в организации работы здравоохранения региона – внимание руководителей области к мнению ведущих практических специалистов, понятная расстановка приоритетов и четкая и логично гибкая постановка задач в текущий период времени, прежде всего – личное участие первых лиц правительства в этой работе, - рассказал Олег Попов. - Мне пришлось быть свидетелем звонка и.о. губернатора Калужской области главному врачу Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф: были заданы абсолютно конкретные вопросы, предполагающие ясные и честные, не приукрашенные ответы по текущим проблемам службы экстренной медицины, на которую ложится в наши дни основная нагрузка при первичном обращении населения в случае острых заболеваний. Безусловно, в условиях нормальной жизни такого рода вопросы у руководителя региона и возникать не должны, но при формировании обновленной команды управление в «ручном» режиме является, по-видимому, единственно возможным эффективным вариантом менеджмента, который, помимо моментальной эффективности, приносит и глубокое, внутреннее понимание того, как работает система, что несомненно окажется чрезвычайно важным и в дальнейшей работе.

Эксперт также назвал шаги по улучшению ситуации в области здравоохранения Калужской области, которые были сделаны в последние недели:

  • поставлены четкие цели развития здравоохранения области,
  • сформированы первоочередные, связанные с развитием новой вирусной инфекции, и перспективные задачи,
  • проведены первые, но наиболее значимые структурные изменения в системе управления здравоохранением нашего края.

- При этом мы понимаем, что начавшиеся перемены окажут свое положительное влияние на сложную медицинскую структуру при условии, что будет побеждена, прежде всего, разобщенность организаций, в том числе муниципальных и частных клиник, которые именно совместными усилиями и на всей территории, а не только в крупных городах, должны изменить уровень медицинского обеспечения населения Калужской области, - резюмировал специалист.

 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.06.2020 16:09 10 322
Тэги: область
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