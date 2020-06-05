Главу Калужской области Владислава Шапшу назвали «губернатором надежды». Соответствующее мнение читателя из Обнинска в пятницу, 5 июня, привел автор известного телеграм-канала «Политджойстик».

- Вы спросили про «губернаторов надежды», мы считаем у себя на заводе - это Шапша, который был у нас в городе мэром, и его Путин забрал теперь губернатором нашей Калужской области, - приводится мнение жителя наукограда. - Нам очень жаль было, лично с ним знаком. Хотя он должен расти - честный и профессиональный специалист. Навёл порядок в городе и не ударит в грязь лицом, став губернатором. Мы так надеемся.