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Бесплатное лечение в частной клинике

Опубликовано: 09.06.2020 09:18 0 688
Бесплатное лечение в частной клинике

Многие из нас уверены,  чтобы получить качественную медпомощь, попасть на обследование и лечение в частную клинику, где трудятся специалисты с большим опытом, есть самое точное диагностическое оборудование, нужны немалые средства. Если у человека серьёзное заболевание, требующее высокотехнологичного вмешательства, больные и их близкие готовятся продавать имущество, влезать в долги.

Оказывается, качественное лечение, за которое у пациентов требуют плату, может быть совершено бесплатным по полису ОМС даже в частной клинике. Как такое возможно,  разбираемся вместе с  заместителем директора медицинской службы по работе в ОМС АО «Медицина» Татьяной Чилиной. Выбор медицинского центра не случаен, АО «Медицина» аккредитовано по международным стандартам качества медицинской помощи JCI, признано лидером среди российских медицинских организаций по качеству и безопасности организации медицинской помощи.

— Татьяна Юрьевна, кто имеет право на бесплатную высокотехнологичную медпомощь?

— Все граждане Российской Федерации. Она включена в базовую программу ОМС. Согласно данным профильного фонда, в России на текущий момент застрахованы 146,4 млн человек по ОМС. Все граждане, имеющие страховой полис, могут рассчитывать на значительное расширение списка медицинских услуг в медучреждениях.

— Можно ли  получить услуги по ОМС в частной клинике?

— В 2011 году были введены поправки в федеральном законе о медицинском страховании, которые сделали возможным для частных клиник и медицинских центров работу по полису ОМС. Несмотря на это, большое количество жителей Московской области и российских регионов слабо осведомлены о такой возможности и вынуждены лечиться в областных поликлиниках, которые, к сожалению, не всегда  обеспечены всем необходимым медицинским оборудованием и достаточным количеством узких специалистов в штате.

— Какие заболевания можно лечить по ОМС?

— В рамках государственной программы оказания бесплатной медицинской помощи наша клиника проводит стентирование сосудов сердца, общих и внутренних сонных артерий, сосудов нижних конечностей; хирургическое и лазерное лечение катаракты и глаукомы, операции при отслойке сетчатки; эндопротезирование суставов нижних конечностей, лапароскопические операции при урологических, гинекологических, проктологических, торакальных заболеваниях,  при доброкачественных опухолях; операции при онкологических заболеваниях: урология, гинекология, хирургия, проктология, голова-шея; операции при несостоятельности тазового дна(TVT-петля, установка сетчатых протезов); установку порт-системы для проведения химиотерапии, нейрохирургические операции с вертебропластикой; лечение сахарного диабета с установкой инсулиновой помпы; химиотерапевтическое лечение всех локализаций опухолей (кроме гематологии); лучевую терапию всех локализаций опухолевого процесса.

— Как попасть на бесплатный прием в клинику?

— Пациенту необходимо направление от своего врача по форме 57-у, а также паспорт, полис ОМС, СНИЛС и всю документацию по заболеванию.

Опубликовано: 09.06.2020 09:18 0 688
Тэги: здоровье
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