В Калуге прошли публичные слушания по проекту закона об исполнении областного бюджета 2019 года

В четверг, 4 июня, в Законодательном Собрании Калужской области состоялись публичные слушания по проекту закона об исполнении областного бюджета 2019 года. Их итоги подвела председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Ирина ЯШАНИНА.

Она отметила, что 2019 год был достаточно благоприятным. По многим основным социально экономическим показателям область получила рост.

Индекс промышленного производства составил 102,8%, сельского хозяйства - 111,8.

По словам Ирины Яшаниной, главная задача при исполнении бюджета состояла в сохранении устойчивости и платежеспособности, что и было выполнено в полной мере. Финансовые ресурсы концентрировались на наиболее значимых направлениях.

Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам напомнила, что дотаций из федерального бюджета область в 2019 году не получала. При этом росли поступления по ряду собственных налогов. Удалось сохранить профицит бюджета на уровне 1 млрд 179 млн рублей.

Финансирование расходов социального характера выше уровня прошлого года на 4 млрд.

Ирина Яшанина рассказала, что в 2019 году районы дополнительно получили к уровню 2018 года 447 млн рублей, акцентировав внимание на новых вызовах, которые стоят перед руководством региона в 2020 году в связи с пандемией.

Добавим, что продолжится работа над проектом закона в комитетах, а рассмотрен он будет на ближайшем заседании сессии.