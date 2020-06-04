Эксперт: Калужской области удалось стабилизировать экономическую обстановку

На прошлой неделе исполнилось ровно 100 дней с момента назначения Владислава Шапши врио губернатора Калужской области. Во всем мире эта дата считается рубежом, когда традиционно подводятся первые итоги работы. И эксперты положительно оценивают его деятельность во главе нашего региона.

Исполнительный директор Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Калужской области» Роман ПОТЕХИН уверен, что действия руководства нашего региона помогли стабилизировать экономическую обстановку в условиях эпидемии коронавируса.

- В настоящее время мы живем в очень непростой период, когда российская и мировая экономика столкнулась с беспрецедентно широким перечнем шоковых ситуаций, - отметил он. - Это, прежде всего, сложная эпидемическая ситуация, вынужденные жесткие меры, падение цен на нефть и многое другое. В этих непростых для Калужской области условиях прошли первые 100 дней работы руководителя региона – временно исполняющего обязанности губернатора Калужской области Владислава Шапши.

Роман Потехин подчеркнул, что для обеспечения устойчивого развития региональной экономики, а также снижения негативных последствий от возможных кризисных явлений комиссией по обеспечению экономической стабильности в Калужской области своевременно составлен перечень системообразующих организаций, который утвержден губернатором Калужской области.

В докладе эксперта говорится, что правительством Калужской области сегодня предпринимаются меры для снижения уровня административных издержек, обеспечения системности регулирования и максимальной открытости всех процессов. А самое главное – это обеспечение предсказуемости и доверия между всеми участниками процесса: бизнесом, правительством и населением.

- Можно уверенно констатировать факт, что благодаря слаженной работе всех структур во главе с врио губернатора Калужской области Владиславом Шапшой региону удалось успешно справиться с социальными вызовами, предотвратить широкое распространение коронавирусной инфекции и, самое главное, стабилизировать экономическую обстановку, - заявил Потехин. - Взвешенные, рациональные решения и действия команды Владислава Шапши, постоянное внимание и диалог с бизнесом всех форм и видов собственности, оперативное реагирование на новые вызовы и постоянно меняющуюся ситуацию в экономике в текущих условиях позволили не допустить масштабного кризиса в регионе.