Шапша поручил помочь калужским семьям в заполнении документов на детские пособия

Как мы уже рассказывали, на этой неделе в Калужской области Пенсионный фонд начал перечислять выплату в 10 000 рублей на ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет тем родителям, которые подали заявление в мае. Кроме того, на 1 июня уже осуществлены выплаты более 16 тысячам семей с детьми до 3 лет за апрель и май - по 5 000 рублей на каждого ребёнка. Третья по счету выплата за июнь этой категории планируется в начале лета.

Также в Калуге продолжают принимать заявления от малообеспеченных семей, детям которых от 3 до 7 лет.

- Около 12,5 тысячи заявлений на получение ежемесячной выплаты малообеспеченным семьям на детей в возрасте от 3 до 7 лет поступило от жителей региона, - сообщил в среду, 3 июня, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША. - При этом более двух тысяч из них содержат неполную или ошибочную информацию.

Глава региона поручил областному министерству труда и социальной защиты провести дополнительную работу с людьми, у которых возникли трудности с предоставлением документов.

- Нельзя допустить, чтобы из-за «бумажки» кто-то не получил полагающуюся ему выплату, - подчеркнул Владислав Шапша.