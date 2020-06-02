Доцент кафедры КГУ оценила работу Владислава Шапши в условиях коронавируса

На прошлой неделе исполнилось ровно 100 дней с момента назначения Владислава Шапши врио губернатора Калужской области. Во всем мире эта дата считается рубежом, когда традиционно подводятся первые итоги работы. И эксперты положительно оценивают его деятельность во главе нашего региона.

В частности, доцент кафедры менеджмента КГУ им. К.Э. Циолковского, кандидат экономических наук Светлана ГАГАРИНА считает, что начальный этап работы Владислава Шапши пришёлся на нестандартный период – эпидемию коронавируса.

- Уникальность ситуации первых ста дней правления Владиславы Шапши характеризуется высокой степенью неопределенности при выработке приоритетов, - отметила она в своём докладе в сборнике «Владислав Шапша: первые 100 дней нового главы Калужской области». - Это связано с тем, что к 17 марта, когда в Калуге зафиксирован случай заражения коронавирусной инфекцией, и в Калужской области введён режим повышенной готовности, ключевым приоритетом стала минимизация последствий пандемии коронавируса, отодвинув большую часть прежних приоритетов – от голосования по Конституции и подготовки к сентябрьскому Единому дню голосования до реализации национальных проектов.

Эксперт отмечает, что во многих ситуациях Владислав Шапша действовал на опережение. В частности, ещё до появления случаев заболеваний в Калужской области был создан оперативный штаб.

- Ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории Калужской области находится под постоянным контролем главы региона, - подчёркивает Гагарина. - При этом Владислав Шапша постоянно делает акцент на важности предоставления объективной, достоверной информации о реальном положении дел.

По её словам, исходя из принципа «нет плохих людей, а есть управленцы не на своем месте» были приняты точечные кадровые решения в системе здравоохранения Калужской области. Были приняты меры по организации производства средств индивидуальной защиты на предприятиях региона.

- По обеспечению жителей региона средствами защиты приняты исчерпывающие меры, - уверена доцент кафедры менеджмента КГУ. - Проблема дефицита медицинских масок снята для населения, их поставки осуществляются не только в аптечную сеть, но и в торговые сети.

Важно также, отмечает Гагарина, что Владислав Шапша не предпринимает радикальных ограничительных и изоляционных мер, противодействующих распространению COVID-19, о чем свидетельствует «индекс вирусного суверенитета», подготовленный фондом «Петербургская политика». Калужская область вошла в группу 40 регионов со средним вирусным суверенитетом.