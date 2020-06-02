В Калужской области семьям помогут заполнить документы на детскую помощь

Как мы уже рассказывали, в понедельник, 1 июня, в Калужской области Пенсионный фонд начал перечислять выплату в 10 000 рублей на ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет тем родителям, которые подали заявление в мае.

Кроме того, на 1 июня уже осуществлены выплаты более 16 тысячам семей с детьми до 3 лет уже за апрель и май - по 5 000 рублей на каждого ребёнка. Третья по счету выплата за июнь этой категории планируется в первых числах июня.

Однако не все калужане смогли пока правильно оформить документы на получение денег. Как отмечают в калужском Пенсионном фонде, по трём тысячам заявлений на получение единовременной выплаты калужанам было отказано.

- В них содержались неточности в данных о детях либо в банковских реквизитах, - объясняют в ПФР. - По этой причине не прошли сверку данных на федеральном уровне.

Деньги эти люди получат после того, как подадут заявку заново с корректными данными. Заявление на выплату можно подать до 1 октября.

Если вам нужна помощь с заполнением документов, нужно обратиться в калужское управление Пенсионного фонда. Там пока работают по предварительной записи. Обращаться нужно по телефонам: 8(4842) 500-898, 503-614 или 503-616.