В Калуге срочно просят сдать кровь для офицера

Жителей Калуги просят сдать кровь для Александра Васильевича САМОХИНА – офицера, ветерана боевых действий. Он уже месяц находится в реанимации в Грабцево, сообщили нам во вторник, 2 июня, в волонтерской роте Калужского «Боевого братства».

Мужчине требуется ежедневно кровь для восстановления организма. Нужна 2+ группа крови, но можно сдать и свою в калужском донорском центре – на улице Максима Горького, 71 в будни дни с 7:00 до 12:00, а центр из запасов даст нужную группу крови.

На станции переливания крови нужно сказать, что сдаёте кровь для Александра Самохина.