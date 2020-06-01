Как отжигали в детстве калужские чиновники, бизнесмены и журналисты

Идея материала родилась задолго до 1 июня. Была поздняя осень, как-то вечером младшая дочь пересказывала параграф из «Окружающего мира». Тема урока звучала немного зловеще: «Опасности, которые нас окружают».

Дочь добросовестно перечисляла места и предметы, которые представляют потенциальную угрозу: гаражи, пустыри, стройплощадки. И даже дома от опасностей, как оказалось, не укрыться. Потому что кругом розетки, газовые плиты, колюще-режущие предметы. Я слушала дочь и думала: как вообще мы выжили в этом страшном мире? Ведь и пальцы в розетки засовывали, и по крышам гаражей лазили, и на стройке в прятки играли.

Перечислять все свои «подвиги», пожалуй, не буду: мама о многих из них до сих пор не знает.

И вот накануне Дня защиты детей, который отмечается 1 июня, мы расспросили известных калужан, какие шалости совершали они в своём детстве.

Арсений Рейнус в детстве.

Арсений РЕЙНУС, предприниматель: «помог» одноклассникам вызвать Пиковую даму

— В детстве я был не самым примерным ребёнком и время от времени доставлял хлопот родителям. Однажды, когда учился в первом классе, пришёл в школу, забыв дома абсолютно всё: учебники, тетради, пенал — кроме огромного красного яблока, которое я достал и положил на парту, когда учительница попросила приготовиться к уроку.

Когда она увидела моё яблоко, спросила: «А где всё остальное?» На что я ответил: «А больше у меня ничего нет». После этого меня отправили домой за забытыми учебниками и тетрадями.

В следующий раз я отличился классе во втором или третьем. Некоторые мои одноклассники любили устраивать спиритические сеансы. Они собирались в помещении, которое находилось сбоку от школы, и вызывали то гномика, то Пиковую даму. Я к этому увлечению относился скептически и однажды решил пошутить над ребятами. Принёс таблетки фиксажа и гидроперита и сказал: «Когда будете вызывать Пиковую даму, просто плюньте на это, и она точно придёт». Я в то время ходил в фотокружок, поэтому знал, что должно случиться: повалит дым, и будет сильный, неприятный запах. Но одноклассники об этом не знали и сделали всё, как я сказал. Когда начало дымить, они страшно испугались, стали кричать. После этого случая родителей вызвали в школу, а мне поставили «неуд» по поведению.

Третья история произошла, когда переходил в третий класс. На лестничной площадке я нашёл три рубля. По тем временам это были большие деньги. Естественно, я их потратил, а через какое-то время выяснилось, что это были бабушкины три рубля, которые выпали у неё из кармана. «Почему ты не вернул деньги бабушке?» — спросили родители. «Я не знал, что это её», — ответил я, но они почему-то не поверили и на летних каникулах отправили меня работать в лепёшечную. Я делал несложную работу, за которую мне платили 20 копеек в день. И так мне понравилось работать, что я остался там на всё лето. Заработал и три рубля для бабушки, и деньги для себя.

Лилия Галиева в детстве.

Лилия ГАЛИЕВА, бизнес-тренер, директор детского лагеря: дралась с девчонками и без спроса уезжала из дома

— В детстве я особых хлопот родителям не доставляла. Училась хорошо, была старостой класса, посещала кучу кружков, ездила в лагеря, участвовала в соревнованиях. Но однажды, классе в шестом, пришлось поучаствовать в драке.

Нас с одноклассницами вызвали на «махач» девчонки из параллельного класса. Им показалось, что мы очень нахальные, и поэтому они решили нас побить. После уроков мы встретились, потрепали немного друг друга за волосы. Нормально подраться не успели: нас заметили из окон чьи-то родители — ​не наши, ​прибежали и разняли.

Ещё как-то без разрешения родителей поехала навещать свою воспитательницу из лагеря. Мне было лет 14. Мы списались, созвонились с ребятами из отряда и поехали к ней на Северный. Почему-то я решила, что мама об этой поездке знать не должна, поэтому сказала ей, что пойду в библиотеку. Это было такое священное место, куда меня отпускали всегда.

Когда вечером вернулась домой, родители спросили, где я была. Я сказала, что в библио­теке. На что они ответили: «Мы туда ходили, тебя там не было». Оказалось, родители решили поехать в цирк, стали всюду меня искать, чтобы взять с собой, и, конечно, нигде не нашли. В цирк отправились без меня. Мне даже как-то обидно стало. И потому что в цирк не попала, и потому что родители даже не отругали меня.

Дмитрий Денисов - слева.

Дмитрий ДЕНИСОВ, врио городского головы г. Калуги: мастерил петарды и ракеты из тюбиков от зубной пасты

— В возрасте лет 12–13 мы с друзьями были сильно увлечены изготовлением и испытанием различных пиротехнических устройств. Благо минеральные удобрения, из которых можно было сделать очень интересные с точки зрения пиротехники петарды и ракеты, находились в свободном доступе. Специально для этого мы покупали зубную пасту, выдавливали её из тюбиков. В результате нехитрых манипуляций тюбики превращались в ракеты, которые вполне могли взлететь на высоту девятиэтажного дома. К счастью, ни к каким тяжёлым последствиям наши шалости не привели. В результате запуска ракет никто не пострадал, всё закончилось благополучно и для меня, и для моих друзей.

Сергей Фадеев в детстве.

Сергей ФАДЕЕВ, политтехнолог, общественный деятель: «наградил» Брежнева ещё пятью геройскими звёздами

— Эта история произошла в 1981 году, я учился в четвёртом классе. Генеральным секретарём страны в то время был Брежнев. У нас в кабинете висел его портрет — ​традиционный такой, на котором Леонид Ильич изображён в пиджаке, со всеми своими наградами: пятью звёздами Героя Советского Союза и орденскими планками.

Однажды мы с моим хорошим приятелем Юркой Поляковым остались после уроков дежурить по классу. Смеха ради взяли и подрисовали Брежневу ещё пять звёзд и десяток орденов.

В таком виде портрет провисел дня два. Изменения, произошедшие с ним, наш классный руководитель Людмила Андреевна Дудина заметила не сразу, потому что звёздочки мы подрисовывали не абы как, а аккуратно, размер в размер.

Когда увидела, спросила: «Кто это сделал? Вы же понимаете, что это дело политическое?»

Естественно, я не признался. После урока она подошла ко мне и сказала: «Я знаю, это сделал ты». Я изобразил на лице удивление: «Людмила Андреевна, почему вы так решили?» — ​«А кто ещё мог? Больше никто!»

Поскольку я был отличником, наказывать меня она не стала, сказала: «Ладно, так и быть, никому про это не расскажу». После чего сняла портрет Брежнева и куда-то его убрала. Юрку Полякова, с которым мы рисовали звёзды, я, конечно, не сдал!

Владимир Ивкин в детстве.

Владимир ИВКИН, главный редактор газеты «Калужский перекрёсток»: самостоятельно готовился в разведчики

— Как-то один интернет-хохмач сказал: «Всё наше детство прошло в поисках наиболее изощрённых способов убить себя». Вот у меня было как раз такое детство. Я жил по соседству с железнодорожным техникумом. Когда мне было лет 12, одной из самых любимых моих забав было забираться на крышу этого учебного заведения и прокладывать по ней экстремальный маршрут. Помню его даже сейчас. Сначала я залезал на столб электропередач во дворе дома № 9 по улице Вилонова. С него перелезал на бетонный забор, по которому проходил пару-тройку метров до пожарной лестницы, перебирался на неё и затем — вверх, на крышу. Спускался с противоположной стороны, недалеко от улицы Первомайской, во двор техникума. С чувством глубокого удовлетворения от того, что не попался, перелезал через ворота на Первомайку, что и означало успешное завершение маршрута.

В пути меня поджидали трудности в виде перепадов высот: центральная часть техникума в те времена была на этаж выше боковых. Так что сначала приходилось подниматься на чердак центральной части техникума, проходить через него и выходить с противоположной стороны. После этого — прыгать на крышу пристройки внутреннего двора, которая была на этаж ниже основного здания, и в завершение ​спускаться по газовой трубе во двор.

Сейчас вспоминаю и удивляюсь: как я ни разу не споткнулся на последнем этапе и не сломал себе шею? Ведь газовая труба часто была скользкой после дождя (погода никак не влияла на моё желание раз за разом проходить этот маршрут). При этом вплотную, касаясь её, да ещё и внатяг, проходил телефонный провод, из-за чего мне всякий раз приходилось извиваться почище циркового акробата, чтобы, спускаясь по трубе, не порвать его.

На кой чёрт оно мне было надо, спросите? Разведчиком стать хотел, если вдруг немцы опять на нас нападут. Вот и тренировался быстро и бесшумно внедряться в тыл врага, который, по легенде учений, дислоцировался в «Железке».

Роль фрицев, конечно же, играли студенты, которые на переменах выходили в этот двор покурить. Из-за чего, кстати, мне частенько приходилось залегать на крыше в засаде, пока «фашисты» не докурят и не уйдут в свои казематы. Партизан пытать. Кстати, один раз я даже провёл учения по вызволению «партизан» из плена, которые завершились полным провалом. После звонка на уроки, когда двор опустел, я пробрался в здание техникума. Однако на втором этаже нос к носу столкнулся с тётенькой-«нацисткой», которая выгнала меня через парадный вход.

Хорошо, хоть не расстреляла. С фашистов станется.

Уважаемые читатели, а как проходило ваше детство? Расскажите в комментариях!