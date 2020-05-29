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Дмитрий Денисов по-морскому поздравил выпускников в «ВКонтакте»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.05.2020 14:45 0 337
Дмитрий Денисов по-морскому поздравил выпускников в «ВКонтакте»

Врио городского головы Калуги Дмитрий Денисов продолжает радовать калужан живым общением в социальных сетях. На своей странице в «ВКонтакте» он не только рассказывает о текущей работе, но и отвечает на комментарии.

В начале недели Дмитрий Денисов рассказал о работах по уборке города. В эти дни продолжается покос травы, уборка мусора, приведение в порядок тротуаров и проезжей части.

- Лето Калуга встретит чистотой и порядком на улицах, - уверен градоначальник.

Также Денисов сообщил в «ВКонтакте» о старте традиционного конкурса «Калуга в цвету»:

- Он пройдет с 21 мая по 1 сентября в два этапа. Я знаю, что среди вас много активных и творческих людей, и это не может не радовать. Обязательно принимайте участие! Давайте сделаем наш город еще краше!

27 мая глава городской администрации посетил Центр поддержки технологий и инноваций. Там занимаются патентованием, 3d-моделированием, обучением молодых специалистов и многим другим.

- Считаю важной поддержку малого и среднего предпринимательства через помощь в оформлении патентов, товарных знаков, - подчеркнул Дмитрий Денисов. - Будут проработаны возможные варианты внесения такой поддержки в региональную программу.

А в пятницу Дмитрий Денисов опубликовал видеопоздравление выпускникам:

- Сегодня у вас особенный день. Перед вами открываются большие возможности! Уверен, что накопленный за годы учебы багаж знаний послужит вам крепкой базой для саморазвития и самореализации в жизни. Поздравляю вас с Последним звонком!

 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.05.2020 14:45 0 337
Тэги: городской голова калуги
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