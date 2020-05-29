$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

Александр Лапин стал гостем программы «Новое PROчтение»

Автор: Сергей ПРОХОРОВ.
Опубликовано: 29.05.2020 09:39 0 254

Известный в Калуге писатель Александр Лапин рассказал о своем творчестве аудитории телеканала Союзного государства Беларуси и России.

Выпуски проекта «Новое PROчтение» выходят по средам на телеканале «БелРос». Помимо обзора книжных новинок двух государств и обсуждения наследия классиков в каждый из них включено интервью об актуальных литературных вопросах и событиях. На этот раз гостем программы стал писатель Александр Лапин. А поводом для беседы - выход сборника «Я верю».

Как отметила ведущая Светлана Зорина, это своеобразный литературный диптих, в котором документальные истории людей об их пути к Богу дополнены рассказом составителя о его собственных духовных исканиях.

- Книга собрана из откликов на мой роман «Святые грешники». Он рассказывает о том, что происходило с нашими соотечественниками в 1990-е годы, потом в 2000-е. Как они воцерковлялись. Какими путями приходили к Богу: четыре главные героя исповедуют разные религии, существующие на территории России, - рассказал Александр Лапин. - После выхода книги читатели стали делиться своими историями. И мы решили: зачем же пропадать искренним человеческим чувствам? Стали собирать эти отклики – сначала, чтобы просто опубликовать в интернете. Но когда таких историй набралось много – объявили конкурс и отобрали те, что представляли наибольший интерес. Главная их ценность - в искренности. Потом я сам сел и написал, как пришел к вере. Так получилась вторая часть. И мы поняли, что получается книга, которая заинтересует многих.

От такой необычной формы взаимодействия писателя и читателей собеседники перешли к обсуждению сотворчества в более высоком смысле – между Богом и человеком. По мнению Александра Лапина, главное для каждого из нас – реализоваться. Не зарыть в землю свой талант – каким бы он ни был. Выполнить собственное предназначение. И помочь в этом может новая религия творчества.

Что же касается собственных творческих планов писателя, то, выпустив в прошлом году роман «Крымский мост», он уже работает над новым большим произведением. 

Автор: Сергей ПРОХОРОВ.
Опубликовано: 29.05.2020 09:39 0 254
Тэги: общество александр лапин
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Старт XI благотворительного интернет-аукциона "Красота детской души!""
29 апр 2020 13:20
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Почему визит незваных «ритуальных агентов» сегодня особенно опасен
Шодиев Патох Каюмович помог сберечь уникальные экспонаты музея Итику Куботы
Новая тарифная линейка МегаФона – Всегда на связи #БезПереплат
ЭТНОМИР: выход сотрудников на работу будет поэтапный и максимально безопасный.
МегаФон предлагает новые возможности игрового сервиса
«Ростелеком» установил максимальное количество камер для юридических лиц
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Когда, на ваш взгляд, завершится эпидемия коронавируса? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Израиль или Германия: в какой из этих стран лечение более качественное
Теннисные столы — как правильно выбрать стол в свой особняк?
Кии для бильярдной игры: по каким критериям выбирать?

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru