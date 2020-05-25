В Калуге появились стены пропавших детей

В понедельник, 25 мая, во всём мире вспоминают пропавших детей. В этот день калужские волонтёры присоединились к общероссийской акции «Стена».

В трёх точках в Калуге установлены инсталляции в виде стен с фотографиями детей, которых разыскивали отряды «Лиза Алерт». Они появились в районе вокзала, на улице Плеханова и на рынке на Грабцевском шоссе. В Обнинске стену установили на проспекте Маркса.

- За 9,5 лет отряд «Лиза Алерт» получил более 17 000 заявок на поиск детей, - отмечают калужские волонтёры. - Проблема исчезновения детей реальна. Дети пропадают абсолютно каждый день и по всей стране. Принято думать, что это случается где-то в неблагополучных семьях, что с нами этого случиться не может. Но, к сожалению, это не так.

Телефон отряда «Лиза Алерт» - 88007005452.