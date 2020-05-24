Калужские волонтёры просят о помощи: поиски 87-летнего мужчины зашли в тупик

Как мы рассказывали, в Калужской области пропал 87-летний Анатолий Васильевич ПЕТРУХИН. Пожилой мужчина 19 мая ушёл из дома в деревне Ищеино Боровского района и не вернулся. Он страдает потерей памяти.

К поискам пожилого мужчины подключились добровольцы из отряда «Лиза Алерт-Калуга». Они уже несколько дней прочёсывают окрестности. Но пока даже не могут понять направление, в котором он ушёл.

- Мы делаем всё, что в наших силах и даже больше. Поисковики отряда круглые сутки на задачах, прочёсывают всю округу, осматривают камеры, проверяют как лес, так и город, но итог неутешителен - ни одной реальной зацепки. Ни одной! Более того, ни одно поступающее к нам свидетельство не подтверждается и их крайне мало в условиях самоизоляции. Но несмотря ни на что, деда найти надо! – рассказывают добровольцы. - У нас очень важная и большая просьба к жителям деревень Ищеино, Коростелево, Бобровники, Зеленино, Шувалово, Федорино и тем, кто проезжал мимо. Пожалуйста, посмотрите записи с видеорегистраторов за 19.05.2020 и 20.05.2020. Вдруг на них случайно попал наш дед Анатолий. Ну не должно быть так, чтоб в XXI веке тихий старичок с потерей памяти вот так вот мог сгинуть в никуда.



Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.