Авария с тремя машинам в Калуге: пострадали два человека

В субботу, 23 мая, около 7:32 на улице Московской в Калуге произошло ДТП.

- По предварительной информации, 29-летний водитель «Хонда Цивик», двигаясь по улице Московской в сторону улицы Северной, проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с микроавтобусом «Мерседес», после удара «Хонда» столкнулась с грузовым фургоном «Валдай», - сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир «Хонда Цивик».

Обстоятельства ДТП устанавливаются.