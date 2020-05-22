Волонтёры помогают калужским пенсионерам

В «Народных новостях» на нашем сайте пользователь Натали1778 сообщала, что её родители остались без продуктов наборов, которые якобы положены всем пожилым людям. Однако в данный момент в нашем регионе нет подобной программы. Помощь пенсионерам оказывают волонтёры в рамках проекта #Мывместе.

В первую очередь продукты предоставляют тем пенсионерам, которые больше всего нуждаются в помощи.

Чтобы уточнить информацию, можно связаться с волонтерским штабом #Мывместе по телефону в Калуге 8 (4842) 57-85-69.