Нас завалили котиками

Прошла неделя с момента старта нашего конкурса «Котики в самоизоляции». И буквально с первого же дня нас завалили фотографиями домашних питомцев.
Всего калужане прислали более 500 фото, и мы всю неделю старательно рассматривали их, отбирали претендентов на победу.
Просим не расстраиваться тех, чьи любимцы не попали в редакционную подборку - все присланные вами коты хороши и прелестны, а выбранные ниже – это всего лишь наше субъективное мнение. Равно как и выбор победителя.
Итак, представляем ниже небольшой дайджест фотографий ваших котов, видеоролик, сделанный из присланных вами, и объявляем первых победителей, которые получат по сертификату на бесплатную пиццу.
Это кот. Честно-честно!
Утиные глаза затерялись в кошачьих.
У котов есть свой ММА.
Перпендикуляр, это вам не какая-то там параллель!
Глаза Шрека рисовали с меня!
Домики попутал.
Кто там про глаза Шрека говорил? Неправда! Их рисовали с меня!
В каждом котэ есть что-то от льва))
Ну иди ко мне, грейся, лысый.
Не мешайте мне, человеки, я шерсть силой мысли ращу.
Гарсон, еще кружечку, пожалуйста.
Шерхан огородный.
Люди - вы звери? Лапам холодно же!
Решил поработать антеной.
Я - котэ. Зуб даю!
Сижу, никого не трогаю, починяю примус.
Вор должен сидеть... на табурете.
Самоизоляция в пасти друга.
Кот, внявший зову муэдзина.
И победителем первого тура мы признаем кота, который в самоизоляции познает дзен!
Победитель первого тура! Фото прислала Ольга Маркина и она получает сертификат на бесплатную пиццу!
Из присланных видео, попавших в нарезку, мы вручаем сертификат хозяйке кота, который ловко перехватил улов у рыбаков. За прыткость! Приз получит Галина Устинова.
Полюбоваться домашними питомцами остальных участников можно здесь, здесь и здесь.
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А теперь объявляем второй тур конкурса «Котики в самоизоляции».
Ждём ваши фото на почту perekrestok@kp.kaluga.ru либо в комментариях в соцсетях вот к этим записям:
Победители получат от редакции сертификат на бесплатную пиццу!
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