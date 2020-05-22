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Нас завалили котиками

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 22.05.2020 15:15 0 737
Нас завалили котиками

Прошла неделя с момента старта нашего конкурса «Котики в самоизоляции». И буквально с первого же дня нас завалили фотографиями домашних питомцев.

Всего калужане прислали более 500 фото, и мы всю неделю старательно рассматривали их, отбирали претендентов на победу.

Просим не расстраиваться тех, чьи любимцы не попали в редакционную подборку - все присланные вами коты хороши и прелестны, а выбранные ниже – это всего лишь наше субъективное мнение. Равно как и выбор победителя.

Итак, представляем ниже небольшой дайджест фотографий ваших котов, видеоролик, сделанный из присланных вами, и объявляем первых победителей, которые получат по сертификату на бесплатную пиццу.

Это кот. Честно-честно!

Утиные глаза затерялись в кошачьих.

У котов есть свой ММА.

 

Перпендикуляр, это вам не какая-то там параллель!

Глаза Шрека рисовали с меня!

Домики попутал.

Кто там про глаза Шрека говорил? Неправда! Их рисовали с меня!

В каждом котэ есть что-то от льва))

Ну иди ко мне, грейся, лысый.

 

Не мешайте мне, человеки, я шерсть силой мысли ращу.

Гарсон, еще кружечку, пожалуйста.

 

Шерхан огородный.

Люди - вы звери? Лапам холодно же!

Решил поработать антеной.

Я - котэ. Зуб даю! 

Сижу, никого не трогаю, починяю примус.

Вор должен сидеть... на табурете.

Самоизоляция в пасти друга.

Кот, внявший зову муэдзина.

И победителем первого тура мы признаем кота, который в самоизоляции познает дзен! 

Победитель первого тура! Фото прислала Ольга Маркина и она получает сертификат на бесплатную пиццу!

Из присланных видео, попавших в нарезку, мы вручаем сертификат хозяйке кота, который ловко перехватил улов у рыбаков. За прыткость! Приз получит Галина Устинова.

Полюбоваться домашними питомцами остальных участников можно здесь, здесь и здесь.

***

А теперь объявляем второй тур конкурса «Котики в самоизоляции».

Ждём ваши фото на почту perekrestok@kp.kaluga.ru либо в комментариях в соцсетях вот к этим записям:

Победители получат от редакции сертификат на бесплатную пиццу!

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 22.05.2020 15:15 0 737
Тэги: общество котики в самоизоляции
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