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В условиях пандемии корректируется региональное законодательство

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.05.2020 15:39 0 426
В условиях пандемии корректируется региональное законодательство

В четверг, 21 мая, в Калуге прошло очередное заседание Законодательного собрания Калужской области. Депутаты рассмотрели несколько законопроектов.

В частности, принят закон, согласно которому сроки представления Правительством региона в Законодательное Собрание проектов законов об областном бюджете, а также об его исполнении в этом году не будут жестко регламентированы. Это сделано с целью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Изменены и сроки представления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за предыдущий год лицами, замещающими государственные и муниципальные должности, государственными и муниципальными служащими. Их продлили до 1 августа.

Причина такого решения – борьба с распространением новой коронавирусной инфекции.

Председатель Законодательного Собрания Виктор БАБУРИН в своём выступлении коснулся самой актуальной на сегодняшний день темы – борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

По его словам, благодаря принятым мерам: введению режима самоизоляции, перепрофилированию больниц, проведению дезинфекции, введению масочного режима, удалось пандемию удержать в регулируемом формате, что не привело к повышению смертности.

- Что такое регулируемый формат – присутствующие медики знают. Что такое нерегулируемый – мы видели на примере Италии, - сказал он. - Но сейчас мы должны думать о выходе из режима ограничений, и здесь важно не повторить новой вспышки заболеваний коронавирусом. За счет чего? Подходы прежние: соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора, социальной дистанции, масочный режим, высокий уровень самодисциплины и ответственности за себя и близких. Да, приходится мириться, что нельзя собираться большому количеству народа. Но это залог сохранения здоровья и жизней людей.

 Особенно важно, по словам Виктора Бабурина, чтобы в полном объеме заработала экономика, сфера услуг, возобновилась работа самозанятых граждан.

 - Потихоньку это напряжение снимается, но важно как будет соблюдаться дисциплина. У нас есть предприятия, где не заболел ни один человек, а есть маленькие коллективы, где переболели все. Если начинает работать экономика, то должен работать транспорт и другие сферы обеспечения тоже с соблюдением всех мер безопасности. С пандемией нам придется жить долго. Нужно научиться жить в новых условиях, чтобы не навредить окружающим нас людям, детям, родным, близким.

Председатель подчеркнул, что депутаты в этой работе должны быть инициаторами.

- Ваш авторитет будет влиять на поведение людей. Я думаю мы в состоянии обеспечить надлежащий порядок и не подвергать жителей опасности. Давайте продолжать эту работу, - сказал он коллегам.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.05.2020 15:39 0 426
Тэги: законодательное собрание
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