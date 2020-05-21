Артамонов предложил ввести уголовку за «серую» зарплату

Бывший губернатор Калужской области, а ныне председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий АРТАМОНОВ в четверг, 21 мая, внес предложения в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, который сейчас разрабатывается в нашей стране.

В частности, он призвал усилить борьбу с «серой» зарплатой. Артамонов считает, что привлекать руководителей компаний к уголовной ответственности нужно вне зависимости от суммы выплат.

Как пояснил парламентарий, в настоящее время это наказание предусмотрено только для тех предприятий, где работают сотрудники, которым выплачивается «серая» заработная плата в размере 100 тысяч и выше.

Кроме того, бывший калужский губернатор предложил существенно увеличить долю федеральных автомобильных дорог в общей транспортной инфраструктуре страны.

- Также необходимо передать в федеральную собственность все взлетно-посадочные полосы, кроме тех, которые находятся в частной собственности, - считает Артамонов.

Уважаемые читатели, а как вы относитесь к выплате зарплаты в конверте? Пишите в комментариях!