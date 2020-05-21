Древние курганы нашли на границе Калужской области

На территории Новой Москвы рядом с границей Жуковского района Калужской области обнаружили четыре погребальных земляных сооружения середины XII — начала XIII веков. В четверг, 21 мая, об этом сообщили в мэрии столицы.

Археологи предполагают, что эти курганы принадлежали вятичам и их потомкам. Они представляют собой холмы высотой примерно 1,5 метра, а в диаметре достигают 10–15 метров.

В таких курганах могли находиться как одиночные, так и родовые могилы. Участок для погребения сначала вычищали — вырубали там деревья и кустарники, а затем выжигали. Потом над усопшим проводили поминальный обряд. Затем над местом погребения возводили насыпи.

Вятичи и их потомки, унаследовавшие традиции племени, жили в лесах вдоль верхнего и среднего течения Оки. Это в том числе и территории современных Троицкого и Новомосковского округов столицы, а также Московской и Калужской областей.

- Тот факт, что сейчас удалось найти древние нетронутые курганы, - редкий случай и большая удача, - рассказал глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов. - Специалисты считают, что рядом с этими погребальными сооружениями находилось поселение. Его точное местоположение археологам еще предстоит определить. Курганы раскапывать не будут. Сейчас специалисты производят детальные обмеры погребальных насыпей, фиксируют их местоположение.

После завершения всех необходимых исследований специальная комиссия рассмотрит вопрос о присвоении курганам охранного статуса. Чтобы предотвратить разграбление погребальных памятников, информация об их местонахождении будет закрытой.

Тем временем

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