Жителю Калужской области выплатили долг по зарплате больше 200 тысяч

В Жуковском районе Калужской области судебные приставы взыскали 202 тысячи рублей с одного из коммунальных предприятий в пользу мужчины, который там работал. Эту сумму оно задолжало ему в качестве заработной платы, сообщила сегодня, 18 мая, пресс-служба регионального УФССП.

Так как предприятие выплачивать долги не собиралось, в отношении неплательщика был установлен взыскательный сбор в размере 14 тысяч рублей. Но даже этот аргумент не изменил ход дела.

В итоге судебные приставы в ходе очередной проверки счетов предприятия нашли на одном из них необходимую сумму и списали с них и двухсоттысячный долг, и сумму исполнительного сбора.