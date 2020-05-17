«Шкода» осталась без крыши после аварии в Калужской области

Вечером в воскресенье, 17 мая, в Юхновском районе на трассе «Москва - Рославль» столкнулись грузовая «Газель» и легковая «Шкода». Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

Причины происшествия сейчас устанавливаются. После столкновения грузовик перевернулся. Легковушка получила серьёзные повреждения. По предварительным данным, прибывшим на место спасателям пришлось срезать крышу, чтобы разблокировать людей.