В калужском лесу засняли новорожденных зубрят

На днях в заповеднике «Калужские засеки» сотрудники заметили стадо зубров с тремя новорожденными зубрятами.

- На видео видно, как один из малышей еще едва держится на ногах, - рассказали в пятницу, 15 мая, в заповеднике. - Скорее всего, зубрёнок родился несколько часов назад. Из-за его неуклюжести стадо не смогло быстро убежать и спрятаться в чаще леса. Мать волнительно стояла поодаль и «хрюканьем» звала малыша следовать за собой.

Это первые кадры о приплоде у зубров в Калужской области в этом году.

В 2019 году в заповеднике родились 44 малыша. Сейчас в «Калужских засеках» обитает более 260 зубров.