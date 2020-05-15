Калужанин добился выплаты в полмиллиона рублей за моральный вред

Мужчина работал на заводе по производству окон. Получив тяжелую травму на производстве, он подал в суд на получение компенсации за моральный вред. Суд признал, что травма была получена по вине работодателя, и присудил организации выплатить пострадавшему сумму в 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Калужской области.

Руководство завода платить по счетам не спешило. Судебные приставы предупредили директора предприятия о возможной уголовной ответственности по статье 315 УК РФ. Были арестованы счета предприятия, а затем имущество завода. В акт описи и ареста попало различное производственное оборудование.

В результате должник приступил к выплате долга пострадавшему мужчине и вскоре полностью его погасил. Кроме того, заводу пришлось заплатить 26,5 тысяч рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение.

Арест с имущества и счетов предприятия был снят.