$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

Калужанин добился выплаты в полмиллиона рублей за моральный вред

Екатерина Киселева
Опубликовано: 15.05.2020 11:20 1 589
Калужанин добился выплаты в полмиллиона рублей за моральный вред

Мужчина работал на заводе по производству окон. Получив тяжелую травму на производстве, он подал в суд на получение компенсации за моральный вред. Суд признал, что травма была получена по вине работодателя, и присудил организации выплатить пострадавшему сумму в 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Калужской области.

Руководство завода платить по счетам не спешило. Судебные приставы предупредили директора предприятия о возможной уголовной ответственности по статье 315 УК РФ. Были арестованы счета предприятия, а затем имущество завода. В акт описи и ареста попало различное производственное оборудование.

В результате должник приступил к выплате долга пострадавшему мужчине и вскоре полностью его погасил. Кроме того, заводу пришлось заплатить 26,5 тысяч рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение.

Арест с имущества и счетов предприятия был снят.

Екатерина Киселева
Опубликовано: 15.05.2020 11:20 1 589
Тэги: общество суд деньги
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Старт XI благотворительного интернет-аукциона "Красота детской души!""
29 апр 2020 13:20
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
МегаФон предлагает новые возможности игрового сервиса
«Ростелеком» установил максимальное количество камер для юридических лиц
ЭТНОМИР открывает летний сезон возможностью бронирования проживания на длительный срок
«Ростелеком» предлагает все тарифы «Вызов» за один рубль
«Ростелеком» и Яндекс разворачивают видеонаблюдение за погодой
ЭТНОМИР: обсерватора на территории этнографического парка не будет
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Какой хлеб вы предпочитаете больше других? 
Всего проголосовало: 250
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как выбрать лучший свадебный салон в Белгороде?
Преимущества растаможки в Люблине
Что необходимо знать про породы кошек?

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru