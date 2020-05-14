В Калужской области женщину принудили выплатить алименты престарелому отцу

Жительница Перемышльского района должна была ежемесячно выплачивать деньги на содержание отца, которому недавно исполнилось 70 лет. Однако женщина долгое время игнорировала судебное решение. В итоге к весне 2020 года ее долг составил 235 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Калужской области.

Судебные приставы неоднократно пытались повлиять на нее, вынеся несколько ограничительных мер. Однако заплатить долг она согласилась только тогда, когда сотрудники УФССП вручили ей предписание о предоставлении на арест ее новенькой иномарки Volkswagen Jetta.

Дальнейшие ежемесячные выплаты в рамках судебного решения будут контролироваться судебными приставами района.