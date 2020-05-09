Владислав Шапша встретился с волонтёрами, которые помогают ветеранам во время эпидемии коронавируса

В пятницу, 8 мая, глава Калужской области Владислав ШАПША встретился с волонтерами общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Разговор состоялся на площадке благотворительного фонда «Волонтеры - детям», продолжить деятельность которому недавно помог руководитель региона.

На встрече речь шла о совместной реализации благотворительного проекта поздравления ветеранов Великой Отечественной войны «Вам, родные», в котором задействованы добровольцы из разных организаций. Уже собрано больше 1,5 миллиона добровольных пожертвований. На эти деньги волонтёры приобретают и доставляют непосредственным участникам боевых действий и инвалидам ВОВ региона праздничные продовольственные наборы.

Владислав Шапша побеседовал с волонтерами, участвующими в акции, поинтересовался её ходом и возможными трудностями в работе добровольцев. Глава региона высоко оценил труд молодых людей, которые в непростой эпидемиологической обстановке помогают в доставке праздничных подарков ветеранам.