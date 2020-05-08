Владислав Шапша зажёг Вечный огонь на Зайцевой Горе

В четверг, 7 мая, в Барятинском районе на территории мемориального комплекса «Зайцева Гора» торжественно зажгли привезённый из Калуги Вечный огонь. В мероприятии принял участие глава области Владислав ШАПША.

К юбилею Победы мемориал реконструировали. До этого огонь здесь зажигали по особым датам, теперь провели газ, и огню уже не страшны погодные условия. Он будет гореть вечно.

Владислав Шапша осмотрел мемориальный комплекс, хранящий память о трагических событиях и военных действиях, происходивших в этих местах с февраля 1942 года до весны 1943 года. Здесь шли упорные бои за овладение Варшавским шоссе, на подступах к Зайцевой Горе. Занять эту высоту для наших означало взять контроль над большой территорией, перерезать вражеские коммуникации и иметь возможность соединиться с частями, которые действовали под Вязьмой. Бои под Зайцевой горой стали одной из самых кровопролитных страниц Великой Отечественной войны. По разным источникам и свидетельствам здесь погибли десятки тысяч советских воинов.

После торжественной церемонии зажжения Вечного огня Владислав Шапша обратился к жителям региона.

- Нельзя быть равнодушным на этом памятном для многих десятков тысяч людей месте, где война с особой жестокостью и кровопролитием проходила несколько лет, - отметил он. - Каждая пядь земли полита кровью. Десятки тысяч унесенных жизней. Еще не каждое имя увековечено. Мы несем большую ответственность перед нашим и будущими поколениями, которые должны помнить тот великий подвиг и ту страшную огромную цену, которую наш народ заплатил за Победу.

Участники мероприятия почтили память павших Минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.