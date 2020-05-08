$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

Владислав Шапша зажёг Вечный огонь на Зайцевой Горе

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.05.2020 09:37 5 357
Владислав Шапша зажёг Вечный огонь на Зайцевой Горе

В четверг, 7 мая, в Барятинском районе на территории мемориального комплекса «Зайцева Гора» торжественно зажгли привезённый из Калуги Вечный огонь. В мероприятии принял участие глава области Владислав ШАПША.

К юбилею Победы мемориал реконструировали. До этого огонь здесь зажигали по особым датам, теперь провели газ, и огню уже не страшны погодные условия. Он будет гореть вечно.

Владислав Шапша осмотрел мемориальный комплекс, хранящий память о трагических событиях и военных действиях, происходивших в этих местах с февраля 1942 года до весны 1943 года. Здесь шли упорные бои за овладение Варшавским шоссе, на подступах к Зайцевой Горе. Занять эту высоту для наших означало взять контроль над большой территорией, перерезать вражеские коммуникации и иметь возможность соединиться с частями, которые действовали под Вязьмой. Бои под Зайцевой горой стали одной из самых кровопролитных страниц Великой Отечественной войны. По разным источникам и свидетельствам здесь погибли десятки тысяч советских воинов.

После торжественной церемонии зажжения Вечного огня Владислав Шапша обратился к жителям региона.

- Нельзя быть равнодушным на этом памятном для многих десятков тысяч людей месте, где война с особой жестокостью и кровопролитием проходила несколько лет, - отметил он. - Каждая пядь земли полита кровью. Десятки тысяч унесенных жизней. Еще не каждое имя увековечено. Мы несем большую ответственность перед нашим и будущими поколениями, которые должны помнить тот великий подвиг и ту страшную огромную цену, которую наш народ заплатил за Победу.

Участники мероприятия почтили память павших Минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.05.2020 09:37 5 357
Тэги: область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 5 шт.
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Старт XI благотворительного интернет-аукциона "Красота детской души!""
29 апр 2020 13:20
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Ростелеком» предлагает все тарифы «Вызов» за один рубль
«Ростелеком» и Яндекс разворачивают видеонаблюдение за погодой
ЭТНОМИР: обсерватора на территории этнографического парка не будет
МегаФон в Калуге запустил тарифы для удаленной работы без ограничения трафика
МегаФон в Калуге начал продавать сим-карты в магазинах у дома
Как изменилась работа в сети Интернет за время самоизоляции
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Какой хлеб вы предпочитаете больше других? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Выбор сухих строительных смесей в интернет-магазине shop-formmat.ru
Как выбрать мужской крем для лица: 4 ценных совета от профессионалов
Немного о преимуществах онлайн игр

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru