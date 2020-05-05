Оленёнок застрял в заборе, потому что попа не пролезла

Трогательную историю спасения олененка, который застрял в заборе, рассказала на странице «Чистый Обнинск» соцсети «Фейсбук» жительница наукограда Виктория Стасевич.

Рано утром 3 мая животное попыталось пролезть между прутьев ограждения на улице Ленина, 86 наукограда, однако попа оленёнка оказалась слишком велика для этой задачи и бедное животное оказалось в плену.

Но приехавшие на место спасатели помогли молодому оленю выбраться из ловушки целым и невредимым, после чего обнинский Бэмби убежал к маме.