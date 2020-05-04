Полиция Обнинска ловила горожан на улице и поздравляла их с 9 Мая

В понедельник, 4 мая, полиция города Обнинска рассказала о необычной акции, которую провели в наукограде совместно с депутатами городского собрания.
Полицейские останавливали на улицах людей и проводили с ними профилактические беседы. В частности разъясняли новые положения закона об обязательном ношении масок в такси, общественном транспорте и магазинах. Также рассказывали почему необходимо соблюдать режим самоизоляции.
По окончании профилактических бесед, слушателям дарили защитные маски, поздравления с Днем Победы и георгиевские ленты. Таким образом, образовательную акцию совместили с поздравительной.
Всего полицейские и депутаты одарили георгиевскими лентами более 200 человек.
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