Полиция Обнинска ловила горожан на улице и поздравляла их с 9 Мая

В понедельник, 4 мая, полиция города Обнинска рассказала о необычной акции, которую провели в наукограде совместно с депутатами городского собрания.

Полицейские останавливали на улицах людей и проводили с ними профилактические беседы. В частности разъясняли новые положения закона об обязательном ношении масок в такси, общественном транспорте и магазинах. Также рассказывали почему необходимо соблюдать режим самоизоляции.

По окончании профилактических бесед, слушателям дарили защитные маски, поздравления с Днем Победы и георгиевские ленты. Таким образом, образовательную акцию совместили с поздравительной.

Всего полицейские и депутаты одарили георгиевскими лентами более 200 человек.