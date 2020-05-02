Уплаченные налоги вернутся на счета самозанятых

В четверг, 30 апреля, состоялась внеочередная сессия Законодательного собрания Калужской области. Парламентарии собрались, чтобы рассмотреть законопроект о поддержке самозанятых в период самоизоляции, внесённый главой региона Владиславом Шапшой. Именно эта категория граждан несёт наиболее крупные потери в силу невозможности работать в период ограничительных карантинных мер.

Для помощи самозанятым областное правительство разработало закон, по которому граждане получат единовременную выплату в размере уплаченных ими налогов в период с 1 января по 31 марта текущего года.

По словам председателя областного Заксобрания Виктора Бабурина, президент и правительство РФ предпринимают все новые и новые шаги для поддержки населения.

- Люди оказались в очень трудной ситуации. Многие находятся без работы, многие из-за того, что предприятия не работают, не могут получать заработную плату. Но в более трудных условиях оказались представители малого и среднего бизнеса, и самозанятые. Возврат взносов самозанятым, пусть их не так и много - будет хорошей помощью, - подытожил Бабурин.

А в завершении внепланового заседания он поблагодарил депутатов и обратил внимание на то, что этот возврат люди должны получать максимально быстро.