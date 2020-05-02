В Шопино в честь детских писателей назвали несколько улиц

На этой неделе на заседании городской Думы депутаты приняли решение назвать новые улицы в Шопино в честь писателей.

Теперь там появились улицы имени Николая Сладкова, Корнея Чуковского, Самуила Маршака, Валентины Осеевой, Аркадия Гайдара, Павла Бажова, Эдуарда Успенского, Сергея Михалкова и улица Жемчужная россыпь.

Некоторых депутатов удивил литературный уклон в названиях . Но им объяснили, что так захотели сами жители.

Уважаемые читатели, как вы считаете, в честь кого надо называть улицы в городе? Свои варианты пишите в комментариях.