Глава профсоюза предрёк падение зарплат и призвал людей труда идти во власть

В пятницу, 1 мая, на сайте профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ в Калужской области появилось обращение главы председателя ППО АСМ ООО «Фольксваген Груп Рус» Александра Абросимова. Он предрёк стране тяжелые времена в виде падения производства и доходов значительной части населения, а также рост безработицы.

Причём первыми, по словам Абросимова, пострадают именно люди труда.

- Ближайшие месяцы, а может быть и годы, критически важным будет добиваться поддержки интересов трудящихся на всех уровнях власти, - говорит Александр Абросимов в своем обращении. - Если мы хотим полноценно защищать интересы рабочего человека — мы должны быть там, где принимаются решения. Мы не можем ждать, когда власть пойдет навстречу интересам трудящегося человека — мы сами должны идти во власть и принимать участие в решении ключевых для нас вопросов.

Также в своем спиче Амбросимов сделал заявление, похожее на программное. Он призвал работников профсоюзных организаций участвовать в выборах всех уровней.

- Мы - представители профсоюзов - должны присутствовать в районных и городских думах, законодательных собраниях регионов, на посту мэров и губернаторов, - сказал Абросимов.

Напомним: в этом году в Калужской области состоятся выборы губернатора, заксобрания и городской думы Калуги.