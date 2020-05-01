Мир, труд, май: профсоюз устроил автомаёвку на улицах Калуги

В пятницу, 1 мая, отмечается Первомай - праздник всех трудящихся. Обычно в это время проводятся демонстрации и митинги, но в этом году в связи с коронавирусом массовые мероприятия отменены.

Однако на «гантеле» сегодня были замечены несколько автомобилей с флагами и первомайскими лозунгами. Как выяснилось, это профсоюз автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения, который в объединяет работников автопроизводств Калужской области, провел пробег в честь празника.

Сотрудники автопредприятий города заранее договорились о своеобразном первомайском флеш-мобе и, самоизолировавшись в салонах своих автомобилей, проехались по «гантеле» улицы Кирова с флагами и первомайскими лозунгами.