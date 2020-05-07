Михаил Дмитриков: 9 Мая - это символ единства нашего народа

Уважаемые ветераны! Дорогие друзья!

9 мая - это очень важный день для нашей страны, символ единства нашего народа! В жестоких боях Советский солдат отстоял свободу и независимость нашей Родины, на передовой и в тылу проявили неоценимое мужество и самоотверженность мужчины и женщины, перед которыми мы в неоплатном долгу. К сожалению, многих сегодня нет рядом с нами, но мы помним об их воинской славе!

Проходят годы, но остается неизменной благодарность Вам, людям, сохранившим для нас Великую страну.

В этот важный день, поздравьте друг друга, вспомните минуты радости этого великого праздника и еще раз поделитесь воспоминаниями с Вашими близкими и друзьями. А мы сохраним и передадим вашу Историю следующему поколению, нашим детям!

От всей души мы желаем крепкого здоровья, и долгих лет жизни Вам и вашим близким, светлых дней и благополучия вашим семьям, силы духа, надежды, и оптимизма!



С праздником Вас!

С Уважением,

депутат Законодательного Собрания

Калужской области

М.Г. Дмитриков