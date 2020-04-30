Дмитрий Денисов рассказал в соцсетях о замене бордюров и Аллее Героев

Как мы уже рассказывали, врио городского головы Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ активно осваивает социальные сети. У него уже есть аккаунты в «ВКонтакте» и «Инстаграме».

За последнюю неделю на своих страницах он рассказывал о работе общественного транспорта, замене бордюров и работах в сквере Жукова ко Дню Победы.

Дмитрий Денисов лично проверял, как ходят автобусы и троллейбусы по новому расписанию. Как рассказал в своём видео градоначальник, до сих пор ездит много пенсионеров, которым желательно оставаться дома в условиях эпидемии коронавируса. При этом Денисов попросил всех калужан воздержаться от коротких поездок – лучше ходить пешком.

- Я хожу на работу пешком, и по возможности соблюдаю самоизоляцию, согласен с вашим мнением, - написал в комментариях Степан Александров.

- Полностью поддерживаю, - отреагировал Виктор Романов. - Наша задача оградить наших родителей от посещения мест большего скопления людей.

О продолжающихся в городе дорожных работах Денисов рассказал на примере улицы Ленина.

- Замена бордюров – одно из требований проекта, - пояснил он в публикации. - За изменением высоты разделителя следует изменение уровня тротуара, а значит и необходимость замены плитки. Уже говорил ранее, что это стало для нас возможностью использовать не отбракованную плитку вторично в тех местах, где тротуар не существовал вовсе, практически, без затрат на материалы.

В комментариях калужанин Константин Курносенков-Савельев рассказал градоначальнику, что на улице Билибина, на участке от Московской до Ленина, началась подготовка к укладке плитки на тротуар. При этом рельсы бывшей Окской ветки в этом месте не демонтированы, а значит цельного полотна не получится. Дмитрий Денисов пообещал обсудить проблему с собственником рельсов – компанией «РЖД».

- Заметил, что этой весной город стал убираться спецтехникой гораздо лучше и с большей интенсивностью (круглосуточно), - написал в свою очередь Макс Пиротехник. - Если честно, уже давно улицы города не были такими чистыми. Надеюсь, что и после пандемии качество и темпы уборки не будут снижены. Спасибо!

Ещё в одном видео Дмитрий Денисов рассказал о работах по благоустройству сквера Жукова и скором открытии музея Маршала Победы. Градоначальник Калуги выразил уверенность, что всё будет выполнено в срок.

- Сегодня посетил сквер Г. К. Жукова, проверил работу подрядчика, который благоустраивает здесь Аллею Героев, - написал он. - Работы ведутся в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Аллея Героев будет органично вписана в существующую композицию, посвященную маршалу.

Работы идут в соответствии с графиком, без значительных нарушений. Есть уверенность, что к 9 Мая все будет готово.