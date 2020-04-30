Владислав Шапша рассказал, как поддержат самозанятых

В Калужской области поддержат самозанятых, которые, как и многие предприниматели, оказались в тяжёлых условиях из-за эпидемии коронавируса. В среду, 29 апреля, об этом рассказали на заседании оперативного штаба, которое провёл глава региона Владислав ШАПША.

Заместитель губернатора Владимир Попов доложил о реализации в регионе принятых на федеральном и региональном уровне мерах поддержки бизнеса в сложившихся условиях. Особое внимание он уделил необходимости принятия дополнительных мер поддержки самозанятых.

Владислав Шапша согласился с важностью данной инициативы, подчеркнув, что в силу своего статуса в настоящее время эти граждане не вошли ни в категорию безработных, ни в число представителей малого и среднего бизнеса.

- У нас особый случай, - подчеркнул глава региона. - Калужская область в числе первых регионов вошла в программу по работе с самозанятыми. И сегодня будет абсолютно оправдано оказать поддержку этим людям и полностью вернуть им налог, который они уплатили в первом квартале этого года.

Владислав Шапша обратился к председателю регионально парламента Виктору Бабурину с просьбой в максимально короткие сроки созвать внеочередное заседание Законодательного собрания области.

- Для людей очень важно, чтобы такая поддержка была оказана в кратчайшие сроки, - подчеркнул глава региона.