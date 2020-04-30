Калужской области передали 500 бесконтактных градусников

Вечером в среду, 29 апреля, глава Калужской области Владислав ШАПША в режиме видеоконференцсвязи провёл очередное заседание регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

По информации заместителя губернатора Константина Горобцова, в Областной инфекционной больнице и больнице «Сосновая роща» в Калуге организовано бесплатное питание медицинских работников. В медицинские и социальные учреждения области с 30 апреля начнут поступать градусники для бесконтактного измерения температуры тела. Эти приборы в количестве 500 штук безвозмездно передали региону два предприятия - «НЛМК-Калуга» и «Андромет». Градусники также получат и волонтеры.

Благодаря обращению главы региона в Минпромторг РФ о поставках в область средств индивидуальной защиты на этой неделе по линии ведомства поступило две тысячи штук защитных очков, несколько тысяч респираторов и первая партия специальных пробирок для забора анализов. В первые дни мая поставки продолжатся.

- На сегодня медицинские работники области обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты, включая тех, кто работает в «красной» зоне», - сказал Горобцов.

По его словам, в больнице «Скорой медицинской помощи» идет подготовка помещений к приему больных коронавирусной инфекцией, в первой декаде мая здесь смогут принять первых пациентов.