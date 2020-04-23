Владислав Шапша проверил работу предприятий Перемышля в условиях пандемии

Как мы уже писали, глава региона Владислав Шапша на этой неделе возобновил поездки по районам Калужской области. В четверг, 23 апреля, он посетил Перемышльский район.

В числе прочего Шапша проверил ход реконструкции дорог, подготовку к посевной и работу купных предприятий района в период пандемии коронавируса.

В частности глава Калужской области в сопровождении главы администрации Перемышльского района Надежды Бадеевой ознакомился с дорожными работами на дороге Козельск – Перемышль. Стоимость работ 42 миллиона рублей. В настоящее время ведутся работы по обустройству тротуаров, перил и автобусных остановок с заездными карманами. Ещё одним объектом стала пожарная часть №25, которая помогает бороться с огнем не только перемышльцам, но и жителям соседних с Перемышльским районов.

Также Шапша ознакомился с работой предприятий «Калужская нива» - крупнейший в регионе производитель сельхозпродукции, в том числе молока. Он присутствует в нескольких районах, а в Перемышльском на его долю приходится более половины от всех надоев района. К примеру, производство молока за 2019 год составило 29,9 тыс. тонн, что составляет 53,4% от всего районного.

Похожая ситуация и в растениеводстве. Здесь на долю «Калужской нивы» по итогам прошлого года пришлось 67,8% от всего валового сбора зерна в районе.

По состоянию на начало 2020 года численность работников на предприятии составила 1621человек, а среднемесячная заработная плата – 39773 рублей

Помимо этого глава Калужской области Владислав Шапша посетил производство гофрокартона и предприятие по разведению крупного рогатого скота породы Ангус.